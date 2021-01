Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

89,10 Euro +1,67% (25.11.2020, 13:00)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

106,67 USD -0,80% (22.11.2020, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi finde die First Solar-Aktie weiterhin spannend. Die Analysten seien mittlerweile etwas skeptisch, weil der Titel schon hoch bewertet sei. Der Börsenexperte von "Der Aktionär" verweist aber darauf, dass der ganze Technologie-Sektor doch üppig bewertet ist. Mit dem Wiedereintritt der Amerikaner in das Pariser Klimaschutz-Abkommen sei doch letztendlich der Weg vorgezeichnet. Es würden sehr viele Milliarden Dollar in entsprechende Projekte zur nachhaltigen Energiegewinnung fließen. First Solar ist einer der Werte, die davon profitieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:89,24 Euro +2,48% (25.11.2020, 12:33)