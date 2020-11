Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

69,30 Euro +1,01% (18.11.2020, 11:22)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

81,48 USD +1,58% (17.11.2020, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.First Solar sei momentan ein Story-Stock. Joe Biden werde ein neuer US-Präsident und zusammen mit seiner Vizepräsidentin treibe er den Klimaschutz voran. Bis 2050 sollten die USA klima-neutral werden. Solche Unternehmen wie First Solar, die aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien stammen würden, sollten tendenziell davon profitieren. Was den Chart betrifft, hält die Unterstützung bei 80 USD sehr schön an, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:69,34 Euro +1,33% (18.11.2020, 11:06)