Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

54,66 Euro +1,96% (03.05.2019, 13:46)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 60,70 +1,40% (03.05.2019, 14:51, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (03.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Jon Windham von der UBS:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Jon Windham von der Investmentbank UBS die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) weiterhin zu kaufen.Trotz der mit dem Q1-Bericht verfehlten Erwartungen habe First Solar Inc. die Planungen für das Gesamtjahr bekräftigt. Das Unternehmen sollte damit vor einem kräftigen sequenziellen Gewinnanstieg stehen.Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass das EPS-Wachstum durch die Series 6-Auslieferungen sowie sinkende Anlaufkosten unterstützt werde. Analyst Jon Windham glaubt, dass sich das Sentiment gegenüber der First Solar-Aktie aufhellen werde.In ihrer First Solar-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der UBS das "buy"-Votum sowie das Kursziel von 73,00 USD.Börsenplätze First Solar-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:54,58 Euro +0,87% (03.05.2019, 13:44)