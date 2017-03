Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

30,98 Euro +0,37% (08.03.2017, 11:56)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 32,46 -0,52% (08.03.2017, 15:10, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.





(08.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Axiom Capital fürchten mehr Probleme, die auf First Solar Inc. zukommen könnten, vor allem in Form der Schulden der YieldCo 8Point3 Energy Partners.First Solar und SunPower hätten das Problem nicht den Preis für die an 8Point3 gehenden Projekte senken zu können. Zusätzliche Akquisitionen seien vermutlich nur mittels einer verwässernden Kapitalerhöhung möglich.Seit dem Börsengang seien noch keine Schulden zurückgezahlt worden. Vieles erinnere an SunEdison, wo es zu einer Insolvenz gekommen sei, und an SolarCity, wo das gleiche Schicksal nur durch eine Übernahme von Tesla verhindert worden sei.Börsenplätze First Solar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs First Solar-Aktie:31,00 Euro -1,18% (08.03.2017, 14:00)