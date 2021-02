TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

28,50 CAD +23,54% (01.02.2021, 22:15)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Die First Majestic Silver-Aktie entwickele sich zu einem echten Dauerbrenner. Den Hauptkurstreiber in Form einer trendbestätigenden Bullenflagge habe der Titel in der Zwischenzeit in deutliche Kursgewinne ummünzen können. Zum Wochenauftakt sei dem Titel zudem der Sprung über das Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 19,15 USD gelungen - interessanterweise per Aufwärtsgap (19,29 USD zu 20,85 USD). Das beschriebene Gap sorge einerseits für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der Rally der letzten Wochen, andererseits gebe es charttechnisch motivierten Investoren, die Gelegenheiten den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des 2016er-Hochs nachzuziehen. Auf der Oberseite würden indes die Hochpunkte der Jahre 2012 und 2011 zwischen 24,20 USD und 26,87 USD das nächste Anlaufziel abstecken. Ein Sprung über diese Hürden - gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch - würde für ein weiteres prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. "Am Ball bleiben, aber das Risikomanagement nicht vernachlässigen", so lasse sich die charttechnische Ausgangslage der First Majestic-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:16,202 EUR -11,75% (02.02.2021, 08:56)NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:22,12 USD +22,08% (01.02.2021, 22:10)