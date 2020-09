NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (02.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Aktie des Silberproduzenten First Majestic gebe im heutigen Handel deutlich nach. Dies liege natürlich in erster Linie an der ebenfalls eher schwachen Entwicklung des Silberpreises. Dieser habe im gestrigen Handel zunächst noch einen wichtigen Widerstand übersprungen. Doch anschließend sei das Zwischenhoch bei knapp 28,30 Dollar wieder unterschritten worden.Heute verbillige sich der Silberpreis weiter. Dennoch bestehe kein Grund zu erhöhter Sorge. Die aktuelle Konsolidierungsphase beim Edelmetall - und ebenso bei vielen Silberminenbetreibern - sei aus charttechnischer Sicht absolut gesund. Nachdem dem Kurs der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gelungen sei, wäre es natürlich optimal gewesen, wenn sich der Silberpreis auch noch über dem Zwischenhoch bei 28,30 Dollar gehalten hätte. Dies sei vorerst nicht gelungen, weshalb noch etwas Geduld gefragt sei. Dennoch bleibe das Chartbild bullish.Die Aussichten für den Silberpreis und First Majestic bleiben gut, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:9,70 EUR -6,08% (02.09.2020, 15:39)