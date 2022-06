TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (09.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. unter die Lupe.Einen riesigen Deal hat Sierra Madre mit First Majestic Silver eingefädelt. Sierra Madre-CEO Alex Langer habe es geschafft, eine ehemals produzierende Mine von First Majestic Silver zu kaufen: La Guitarra. Für First Majestic Silver selbst sei die Mine zu klein gewesen und der kanadische Konzern hätte in die Exploration investieren müssen. Deshalb liege das Projekt seit einigen Jahren still, sei jedoch von First Majestic Silver in einwandfreien Zustand gehalten worden. Der Kauf werde nun von der TSX geprüft. Und die Prüfung könnte einigen Wochen dauern, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Sierra Madre.