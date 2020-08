Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

10,07 EUR +6,00% (28.08.2020, 16:00)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,92 USD +2,76% (28.08.2020, 16:01)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,61 CAD +2,63% (28.08.2020, 16:01)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (28.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die extreme Rally der Edelmetalle im Juli und August sei für die Aktien von Minenbetreibern ein Freudenfest gewesen. Den Kurs der First Majestic Silver-Aktie habe die Hausse auf Jahressicht auch deutlich ins Plus gezogen. Die aktuelle Korrektur habe noch etwas Platz nach unten.Im Corona-Krisen-Jahr dürften sich fast alle Aktien eine gewisse Volatilität auf die Fahnen schreiben. Bei der First Majestic Silver-Aktie habe diese aus einem Absturz des Kurses von Jahresbeginn bei 16,20 Kanadischen Dollar auf 6,94 Dollar zum Krisenhöhepunkt Mitte März bestanden. Von da an habe die Aktie einen neuen Aufwärtstrend etabliert.Bis Ende Juli habe dieser in einer Topbildung um 19 Dollar gegipfelt. Von da an hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Aufwärtstrend sei mit Kursen unterhalb von 15,50 Dollar Mitte August verlassen worden. Im Vergleich zu Jahresbeginn sei der Titel damit wieder ins Minus gerutscht.Die aktuelle Korrektur erhöht die Attraktivität für einen möglichen Einstieg in die First Majestic Silver-Aktie, so Andreas Wolf von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: