NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

12,385 USD -1,63% (17.08.2021, 15:40)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,61 CAD -1,39% (17.08.2021, 15:40)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (17.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Silber tue sich schwer einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Entsprechend schwach würden sich auch die Silberminen präsentieren. Nachbörslich habe gestern der bei Anleger beliebte Konzern First Majestic Silver Zahlen veröffentlicht. "Verbesserte Produktionsraten und höhere Metallpreise während des Quartals führten zu Rekorderlösen für das Unternehmen", habe Keith Neumeyer, President & CEO gesagt. "Infolge der höheren Einnahmen wurde unsere Quartalsdividende im Vergleich zur vorherigen Quartalszahlung um etwa 33 % erhöht." Nach wie vor leide der kanadische Konzern unter etwas hohen Kosten. Das dürfte sich wohl auch nicht ändern, da First Majestic Silver für das dritte Quartal außergewöhnlich hohe Kosten auf Jerritt Canyon prognostiziert.Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen. Die Kosten seien etwas höher als erwartet, die Produktion hingegen entwickele sich in die richtige Richtung. Rechne man Jerritt Canyon heraus, dann hätten die drei Minen in Mexiko ihre Produktion um 14% gesteigert. Viel werde bei First Majestic Silver davon abhängen, wie rasch es gelinge, Jerritt Canyon in die Spur zu bringen. Und natürlich würden auch die Gewinne von First Majestic Silver am Silberpreis hängen. Und der tue sich gerade enorm schwer, wieder über 25 USD zu steigen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:10,615 EUR -0,66% (17.08.2021, 15:52)