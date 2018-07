Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (19.07.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Analyst Richard Gray von Cormark Securities:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Richard Gray vom Investmenthaus Cormark Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: AG).Nach der Bekanntgabe erster operativer Daten zum abgelaufenen Quartal haben die Analysten von Cormark Securities das Bewertungsmodell für die Aktien von First Majestic Silver Corp. angepasst.Analyst Richard Gray setzt das Kursziel von 14,00 auf 13,00 CAD herunter. Der Titel erscheine weiterhin unterbewertet.Die Aktienanalysten von Cormark Securities stufen in ihrer First Majestic Silver-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:5,81 Euro +0,35% (19.07.2018, 15:30)