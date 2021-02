Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

18,398 EUR +23,24% (01.02.2021, 17:49)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

21,6699 USD +19,59% (01.02.2021, 17:35)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

27,75 CAD +20,29% (01.02.2021, 17:36)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.#silversqueeze - die Reddit-Community sei auf die Edelmetalle gekommen. Genauer gesagt auf Silber. Dort solle der größte Short-Squeeze der Geschichte stattfinden. 1.000 Dollar statt 25 Dollar laute die Devise. Und im Future seien zumindest die ersten fünf Dollar geschafft. Der Silberpreis habe heute in der Spitze bereits über 30 Dollar notiert. Erst am Hoch von August sei Schluss gewesen. Zumindest vorerst. Aktuell pendle der Silberpreis um die runde 30-Dollar-Marke.Im europäischen Handel gehe es bei den Silberaktien heiß her: Der wohl bekannteste Silberproduzent First Majestic habe in der Spitze bereits über 21 Dollar notiert. Zwar sei der Titel zuletzt von ihrem Hoch leicht zurückgekommen. Doch das Papier liege noch immer rund 38 Prozent im Plus. Fundamental habe sich nichts geändert: Die Zahlen für das abgelaufene Jahr 2020 seien gut gewesen, der Ausblick in Ordnung. Die Silberproduktion solle im laufenden Jahr um bis zu 20 Prozent wachsen. Dennoch: Der Auslöser für den Run sei natürlich die Reddit-Gemeinde, die sich auf die Aktie stürze und dort einen Short-Squeeze erzwingen wolle. Bei First Majestic seien zuletzt ein Viertel der im Umlauf befindlichen Aktien geshortet gewesen. Sollten diese Shorts eingedeckt werden müssen und bestehe vielleicht gleichzeitig eine Knappheit an Aktien, dann könne die Rally sich sogar noch einmal verstärken.Im Windschatten von First Majestic Silver würden auch andere Silberaktie steigen. Fortuna Silver und Hecla Mining beispielsweise hätten heute in Deutschland bereits neue 52-Wochen-Hochs markiert. Gelinge dies auch an der Heimatbörse in Kanada bzw. New York (Hecla habe ein NYSE-Listing), dann wäre dies auch bei diesen Aktien ein frisches Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: