Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

7,90 Euro -3,52% (24.04.2017, 14:20)



TSE-Euronext-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,83 CAD +0,08% (21.04.2017)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Euronext-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.

(24.04.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Analyst Daniel Earle von TD Securities:Daniel Earle, Aktienanalyst von TD Securities, empfiehlt die Aktien des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: FR) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.First Majestic Silver Corp. sei mit der Silberproduktion des ersten Quartals hinter den Annahmen zurückgeblieben. Grund sei ein schwächere Ausbeute bei Santa Elena, San Martin und La Guitarra. An der Produktionsplanung für das Gesamtjahr sei festgehalten worden.Die Analysten von TD Securities schätzen, dass First Majestic Silver im Gesamtjahr auf Basis der Spot-Preise wegen der geplanten Investitionen einen negativen Free Cash flow von 17 Mio. USD erzielen werde. Im kommenden Jahr sollte der Umschwung in den positiven Bereich gelingen.Die NAV-Schätzung je Aktie wird von Analyst Daniel Earle leicht von 5,10 auf 5,09 CAD gesenkt. Die Bewertung der First Majestic Silver-Aktie bewege sich im Peer Group-Durchschnitt.Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:7,90 Euro -3,74% (24.04.2017, 14:17)