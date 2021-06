Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) starte freundlich in die Woche: 29.133 (+0,6%).



VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe im Mai weltweit 860.300 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 41,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit seien die Auslieferungen in den ersten fünf Monaten des Jahres um 33,4% auf 4,1 Mio. Fahrzeuge gestiegen. Während Westeuropa im Mai einen Zuwachs von 98,8% habe verzeichnen können, seien in China 7,5% weniger VW ́s auf die Straße gekommen.



Der Euro habe nach einem freundlicheren Beginn die Gewinne wieder eingebüßt und im Minus geschlossen.



Aussagen der Internationalen Energieagentur IEA, wonach diese mit einer weiteren Nachfrageerholung rechne, hätten den Ölpreisen Kursgewinne beschert. In einem freundlichen Börsenumfeld habe der Goldpreis leichte Abgaben verzeichnet. Damit gerate der seit März bestehende Aufwärtstrend in Gefahr. (14.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass die Notenbanken die aktuell steigende Inflation immer noch als temporär bezeichnen, hat die Akteure am deutschen Aktienmarkt noch zuversichtlicher gemacht, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,78%) habe sich nahe an sein Allzeithoch herangerobbt, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741, +0,73%) sei erstmals über 34.000 Punkte gestiegen. Die Aussicht, dass nachhaltig steigende Zinsen noch auf sich warten lassen würden, habe die Finanzwerte belastet. So hätten z.B. Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) am Tabellenende 1,70% verloren. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,93% gestiegen.