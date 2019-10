Wien (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche wird sich der Finanzmarkt vor allem mit politischen Themen befassen und die Ergebnisse von Verhandlungen bewerten müssen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den kommenden Tagen stünden Intensivverhandlungen zum Brexit an. Bis in den Abend (wohl eher in die Morgenstunden) vor dem Ratsgipfel am 17. Oktober solle an einer Übereinkunft verhandelt werden. Es gelte als offen, ob eine kreative Lösung zum irischen Grenzproblem gefunden werden könne, bei dem beide Seiten ihre Interessen wahren könnten. Selbst bei einer Übereinkunft mit der EU könne sich Premier Johnson nicht sicher sein, dass er die Zustimmung im britischen Parlament finde. Die Regierung Johnsons habe nur eine hauchdünne Mehrheit im Unterhaus. Es seien wohl auch Stimmen der Opposition notwendig, um einen etwaigen Deal abzusegnen.Daten der Woche: In den USA seien regionale Stimmungsindikatoren sowie der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion von Interesse, in der Eurozone die ZEW-Umfrage und ebenfalls die Industrieproduktion. (14.10.2019/ac/a/m)