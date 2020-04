Boston (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte bewegen sich auf dünnem Seil über dem wirtschaftlichen Abgrund, aber die Gewichte einer proaktiven politischen Reaktion auf der einen und der entschlossenen Fokussierung mit Beginn der Lockerungen auf der anderen Seite sorgen für Ausgewogenheit, so Michael Metcalfe, Global Head of Macro Strategy bei State Street Global Markets.



Das Systemrisiko und die Unsicherheit würden auf einem noch nie dagewesenen Niveau bleiben, aber das Vertrauen der Anleger habe sich stabilisiert. Dies verringere vor allem das Risiko einer Hysterie und eines viel längeren und tieferen Konjunkturabschwungs, in dem die Realwirtschaft und die Finanzmärkte in einer bösartigen Abwärtsspirale gefangen seien. (17.04.2020/ac/a/m)



