Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Finanzaufsicht schickt Aufpasser in die Deutsche Bank - AktiennewsDie Bafin setzt einen Sonderbeauftragten bei Deutschlands größtem Geldhaus ein, so die Experten von "FONDS professionell".Der soll kontrollieren, ob sich die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ausreichend gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wappne. Das sei das erste Mal überhaupt, dass die Aufsicht einen Aufpasser entsende.Die Finanzaufsicht Bafin schicke einen Sonderbeauftragten in die Deutsche Bank. Dieser solle darüber wachen, dass das größte deutsche Finanzinstitut "interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" umsetze sowie "Allgemeine Sorgfaltspflichten" einhalte. Entsprechende Vorgaben seien dem Geldhaus am Freitag auferlegt worden, wie die Behörde am Montag mitgeteilt habe. "Es ist das erste Mal, dass die Bafin eine solche aufsichtliche Maßnahme bei einer Bank im Bereich der Geldwäscheprävention anordnet", heiße es in der Mitteilung der Behörde.Das Institut sei in der Vergangenheit in zahlreiche Skandale verwickelt gewesen: Das Register reiche von faulen US-Hypotheken-Papieren über die Cum-Ex-Steuerschummelei bis hin zur Leitzinsmanipulation und Geldwäsche, etwa in Russland. Bei der juristischen Aufarbeitung sei das gebeutelte Haus zwar vorangekommen und habe Bußen und Entschädigungen in Millionenhöhe gezahlt. Allerdings seien immer noch nicht alle Fälle abgearbeitet.Die Deutsche Bank habe gegenüber mehreren Medien mitgeteilt, sie stimme mit der Bafin darin überein, dass Prozesse zur Identifizierung von Kunden in der Unternehmens- und Investmentbank verbessert werden müssten. "Die Bank arbeitet gemeinsam mit der Finanzaufsicht und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als Sonderbeauftragter daran, die regulatorischen Anforderungen schnellstmöglich und im vorgegebenen Zeitrahmen zu erfüllen", heiße es von dem Institut. (News vom 24.09.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: