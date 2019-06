"Financial Times"-Bericht setzt Deutsche Bank unter Druck - KKR will bei Axel Springer einsteigen

Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei zu Beginn der Sitzung am Mittwoch der schwächste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert. Die Aktie habe sich nach einem Bericht der "Financial Times" unterdurchschnittlich entwickelt. Die Zeitung habe berichtet, dass die Bank Kündigungsschreiben an Hunderte von Firmenkunden verschickt habe. In dem Schreiben würden sich Informationen finden, dass die Unternehmen die Dienstleistungen der Deutschen Bank nicht mehr in Anspruch nehmen könnten, solange keine Identitätsprüfungsdokumente vorlägen. Da es sich bei dem Fall um Hunderte von Firmenkunden handele, könnte die Ertragslage des deutschen Kreditgebers stark beeinträchtigt werden.



Die Europäische Kommission habe gegen die Fusion von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) mit Tata Steel offiziell ein Veto eingelegt. Die EU-Kommission habe geltend gemacht, dass eine Fusion dem Wettbewerb schaden würde, da das fusionierte Unternehmen einen zu großen Marktanteil hätte. Die beiden Unternehmen hätten jedoch erwartet, dass die Kommission weitere Zugeständnisse einfordern würde, und hätten beschlossen, die Pläne für den Zusammenschluss vor einiger Zeit einzustellen. Die Unternehmen hätten gesagt, dass das Anbieten von mehr Zugeständnissen den Deal widersinnig machen würde.



Die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) könnte während der heutigen Sitzung einige Bewegungen aufweisen. Es seien Gerüchte aufgetaucht, dass Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) immer noch daran interessiert sei, Intels (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) deutsche Smartphone-Modemeinheit zu kaufen. Nur wenige Details seien bisher bekannt. Sollte der Deal zustandekommen, könnte man erwarten, dass die Lieferanten von Apple (ähnlich wie Infineon) auf die Nachrichten reagieren würden.



Die Private-Equity-Firma KKR aus den USA habe angeboten, Aktien der Minderheitsaktionäre von Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) zu kaufen. Das Unternehmen habe einen Preis von 63 Cent pro Aktie angeboten, was einer Prämie von 40% gegenüber dem Marktpreis vor der Ankündigung entspreche. Das Angebot sei jedoch nicht gültig, wenn weniger als 20% der Springer-Aktionäre Interesse daran bekunden würden. (12.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestrige US-Sitzung begann in optimistischer Stimmung, aber die Situation verschlechterte sich später, sodass alle drei wichtigen Aktienindizes der Wall Street den Tag tiefer beendeten, so die Experten von XTB.Eine solche Trendwende habe die asiatischen und europäischen Handelszeiten geprägt. Nach Rückgängen in China, Japan und Australien seien die europäischen Aktienindices am Mittwoch mit einem Rückgang gestartet. Belgische Aktien hätten sich zu Beginn der heutigen Sitzung am schlechtesten entwickelt.