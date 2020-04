Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FinLab-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:

13,15 EUR +11,91% (03.04.2020, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

13,15 EUR +12,88% (03.04.2020, 13:09)



ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (03.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).FinLab habe heute starke Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht und dabei neben einer positiven Entwicklung des NAVs je Aktie auch die Perspektiven des Unternehmens während der Corona-Krise aufgezeigt.Die IFRS-Erträge FinLabs (Umsatzerlöse, Erträge aus Beteiligungen und sonstige betriebliche Erträge) hätten sich in etwa stabil zum Vorjahr entwickelt (-1,5%, 4,6 Mio. Euro). Die Erlöse aus den Beteiligungen hätten jedoch um 19,0% auf 2,7 Mio. Euro gesteigert werden können, was die positive Entwicklung im Beteiligungsportfolio widerspiegele.Das operative Ergebnis nach IFRS habe sich um den Faktor 2,8x auf 2,2 Mio. Euro vervielfacht. Hierfür seien v.a. auch stark gesunkene Personalaufwendungen (0,9 Mio. Euro vs. 2,4 Mio. Euro im Vorjahr) verantwortlich gewesen. Dieser Rückgang lasse sich allerdings im Wesentlichen auf die Bewertung von Aktienoptionsprogrammen zurückführen. Besonders erfreulich habe sich das Finanzergebnis entwickelt, das mit 38,1 Mio. Euro deutlich angewachsen sei (Vorjahr: 16,3 Mio. Euro) und den Großteil des Periodenergebnisses von 39,5 Mio. Euro ausmache. Hierin dürfte sich vor allem die Aufwertung der Deposit Solutions-Beteiligung niederschlagen, die bilanziell unter den nicht-börsennotierte Beteiligungen (124,3 vs. 85,3 Mio. Euro im Vorjahr) enthalten sei. Insbesondere die letzte Finanzierungsrunde von Deposit Solutions habe u.E. insofern einen Meilenstein für FinLab dagestellt. Auch der über die Kernbeteiligung Heliad gehaltene Anteil an der flatex AG (9,9%) habe sich in 2019 sehr gut entwickelt (+37,6%), während Heliads-Aktienkursentwicklung insgesamt belastet habe (-18,7%).Seine grundsätzlich positive Meinung zu FinLab sehe der Analyst in den Zahlen bestätigt. Zum aktuellen Bewertungsniveau ergebe sich aus seiner Sicht eine gute Einstiegsgelegenheit. Die Bewertung von FinLabs Anteil an Deposit Solutions (ca. 7,7%) über das Bewertungsniveau aus der letzten Finanzierungsrunde (ca. 1 Mrd. Euro) sowie der ermittelte Potenzialwert des Analysten für Heliad von 37,4 Mio. Euro (davon 73% flatex) und die Cash-Position von 11 Mio. Euro würden bereits ein deutliches Upside für die Aktie ergeben. Positive Erträge aus der Fondsgesellschaft Patriarch und dem Blockchain-Fonds sowie das restliche Beteiligungsportfolio seien dabei noch gar nicht berücksichtigt. In seinem Bewertungsmodell habe der Analyst jedoch aufgrund der aktuellen Markt- und Wirtschaftslage wieder einen NAV-Abschlag von 25,0% vorgenommen, um das gegenwärtige Risiko für das Beteiligungsportfolio abzubilden.Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung bei einem neuen Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro). (Analyse vom 03.04.2020)