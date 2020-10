Börsenplätze FinLab-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:

20,10 EUR +0,50% (12.10.2020, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

20,10 EUR +0,50% (12.10.2020, 08:42)



ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (12.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Die FinLab AG sei eine Beteiligungsgesellschaft mit speziellem Fokus auf Fintech-Geschäftsmodellen. Der Schwerpunkt der Gesellschaft sei dabei die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebe die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an und unterstütze diese in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiere FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich. Da sich die FinLab AG weitestgehend "selbst trage" könne die Gesellschaft die Fintech-Beteiligungen langfristig begleiten und sei nicht gezwungen schnelle Exits vorzunehmen.Die operativen Kennzahlen des ersten Halbjahres 2020 würden dies belegen. In den ersten sechs Monaten habe die FinLab AG ein positives EBIT in Höhe von 0,51 Mio. EUR (VJ: 1,16 Mio. EUR) erreicht, womit weiterhin die Kosten für das Management des Beteiligungsportfolios gedeckt seien. Die Basis dieses für Beteiligungsgesellschaften ungewöhnlichen positiven operativen Ergebnisses würden die vergleichsweise konstanten Erträge der Gesellschaft liefern, die sich in den vergangenen ersten Halbjahren in einem Korridor zwischen 1,76 Mio. EUR und 2,91 Mio. EUR bewegt hätten. Die im ersten Halbjahr 2020 ausgewiesene rückläufige Ertragsentwicklung auf 2,12 Mio. EUR (VJ: 2,91 Mio. EUR) sei auf die niedrigeren Beteiligungserträge zurückzuführen. Den rückläufigen Erträgen stehe ein leichter Rückgang der operativen Kosten gegenüber. Nach wie vor sei das positive EBIT als ein aussagekräftiger Beleg dafür zu sehen, dass die Gesellschaft die Beteiligungsunternehmen langfristig begleite, ohne Exits zur Kostendeckung vornehmen zu müssen.Da die Fintech-Beteiligungen nicht vollkonsolidiert seien, würden Wertansatzveränderungen bei den nicht börsennotierten Beteiligungen im Finanzergebnis erfasst. Da die Zu- und Abschreibungen beim Beteiligungsportfolio in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklung des Beteiligungsunternehmens erfolgen würden, würden diese eine höhere Volatilität aufweisen. Im ersten Halbjahr 2020 hätten die Zuschreibungen zu einem Finanzergebnis in Höhe von 2,37 Mio. EUR (VJ: 3,55 Mio. EUR) und infolgedessen zu einem positiven Periodenergebnis in Höhe von 2,56 Mio. EUR (VJ: 4,60 Mio. EUR) geführt. Die Kursentwicklung der Heliad Equity Partners werde unterhalb des Periodenergebnisses als Veränderung der Neubewertungsgrundlage berücksichtigt. Nachdem die Heliad in den beiden vergangenen Geschäftsjahren jeweils hohe Kursverluste ausgewiesen habe, sei es in den ersten sechs Monaten 2020 zu einem starken Kursanstieg gekommen. Auf Basis der guten operativen Entwicklung der Heliad habe die Veränderung der Neubewertungsgrundlage mit 11,14 Mio. EUR (VJ: -5,22 Mio. EUR) und entsprechend das Gesamtergebnis der FinLab AG mit 13,70 Mio. EUR (VJ: -0,62 Mio. EUR) jeweils deutlich über dem Vorjahreswert gelegen.Der aktuelle NAV/Aktie der FinLab AG liege mit 31,60 EUR (bisher: 28,85 EUR) und sei dabei insbesondere aufgrund der deutlichen Verbesserung des Heliad-NAV leicht über den bisherigen Wert geklettert. Ausgehend vom aktuellen FinLab-Aktienkurs in Höhe von 20,00 EUR liegt zum NAV ein deutliches Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link