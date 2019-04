Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Die FinLab AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 den positiven Newsflow bei den Portfoliounternehmen aufrecht halten können. Allen voran zu nennen sei die Entwicklung der "Vorzeige-Beteiligung" Deposit Solutions GmbH, bei der in 2018 eine neue Finanzierungsrunde auf Basis einer Unternehmensbewertung in Höhe von 500 Mio. USD erfolgt sei. Zum Einstiegszeitpunkt der FinLab AG im September 2015 habe die Bewertung noch bei knapp über 20 Mio. EUR gelegen und damit habe der Wertansatz dieser Beteiligung um mehr als den Faktor 20 zugelegt. Im Zuge der neuen Finanzierungsrunde habe die FinLab AG Gewinne realisiert und die Beteiligungsquote durch Anteilsveräußerungen von 12% auf 7,7% reduziert. Es sei dabei ein Liquiditätszufluss in Höhe von 10,14 Mio. EUR sowie ein Gewinn (abzüglich Buchwertabgang) in Höhe von 3,80 Mio. EUR erzielt worden.Auch die anderen Portfoliounternehmen hätten sich weiterentwickelt, mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das Finanzergebnis der FinLab AG. nextmarkets GmbH habe die Zulassung zur Wertpapierhandelsbank erhalten, AUTHADA GmbH eine Zertifizierung durch das BSI erhalten, Vaultoro Ltd. habe mit "Bar9" das zweite Produkt eingeführt, FastBill GmbH eine neue Kooperation gemeldet und der neue FinLab-Fonds mit EOS.IO (FinLab EOS VC Europe I) die erste Investition getätigt. Infolgedessen habe das Finanzergebnis der FinLab AG, im Rahmen dessen die Wertentwicklung der nicht börsennotierten Fintech-Gesellschaften wiedergegeben werde, mit 16,29 Mio. EUR (VJ: 13,00 Mio. EUR) wieder auf einem hohen Niveau gelegen.Erwähnenswert sei hier auch der Umstand, wonach die Gesellschaft nicht zwingend auf die Entwicklung der Portfoliounternehmen oder auf den Verkauf von Anteilen angewiesen sei. Die FinLab AG weise dabei aus der Erbringung von Dienstleistungen an Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie aus Dividendeneinnahmen einen nachhaltigen Erlösstrom auf. Dieser reiche dabei aus, die Personal- und Sachaufwendungen zu decken, womit sich die FinLab damit "selbst trage". Für Beteiligungsunternehmen sei dies nicht selbstverständlich. Entsprechend habe das EBIT auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 0,79 Mio. EUR (VJ: 1,46 Mio. EUR) im positiven Bereich gelegen.Die Analysten hätten die FinLab AG auf NAV-Basis bewertet, wobei sie im Eigenkapital mögliche stille Reserven berücksichtigt hätten. In den stillen Reserven seien dabei primär die Wertansätze der Fintech-Portfoliounternehmen sowie der NAV der HELIAD-Beteiligung enthalten. Auf dieser Basis hätten die Analysten einen NAV je Aktie in Höhe von 28,87 EUR (bisher: 32,75 EUR) ermittelt, welcher zum aktuellen Aktienkurs noch erhebliches Aufholpotenzial biete. Im Rückgang des von ihnen ermittelten fairen Wertes finde sich das niedrigere Heliad-NAV wieder.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG vergeben der FinLab-Aktie damit weiterhin das Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 32,75 EUR auf 28,87 EUR gesenkt. (Analyse vom 24.04.2019)