Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (22.10.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Die FinLab AG sei eine Beteiligungsgesellschaft mit speziellem Fokus auf Fintech-Geschäftsmodellen. Eine der bekanntesten Beteiligungen sei die börsennotierte HELIAD Equity Partners GmbH & Co. KGaA, an der die FinLab AG rund 45% halte. Bei einem Marktkapital der Heliad von rund 66 Mio. Euro entspreche der Beteiligungswert etwa 30 Mio. Euro. Abgesehen von der HELIAD-Beteiligung halte die FinLab AG derzeit Anteile an insgesamt acht weiteren Unternehmen aus dem Fintech-Bereich. Diese würden den eigentlichen Fokus der Gesellschaft darstellen, der auf der Entwicklung von Fintech-Start-up-Unternehmen liege. Neben dem Know-How stelle die FinLab AG dabei als Lead- oder CoInvestor Kapital zur Verfügung.Ein gutes Beispiel für solche Beteiligungen sei die Deposit Solutions, ein bankenunabhängiger Vermittler von Einlagenprodukten. Im September 2015 habe sich die FinLab AG erstmalig an der Deposit Solutions beteiligt, die zum damaligen Zeitpunkt mit knapp 20 Mio. Euro bewertet worden sei. Im August 2018 sei im Rahmen der zuletzt durchgeführten Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Mio. USD ein neuer Beteiligungswert von 500 Mio. USD angesetzt worden, der sich damit innerhalb von nur drei Jahren vervielfacht habe. Derzeit sei die FinLab mit 7,7% an der Deposit Solutions beteiligt, was in etwa 33 Mio. Euro entspreche.Zu den weiteren Beteiligungen würden etwa die Handelsplattform nextmarkets GmbH zählen, an der unter anderem Peter Thiel und Falk Strascheg beteiligt seien, der Kreditvermittler kapilendo AG oder das Cybersecurity-Startup AUTHADA GmbH. Eines der wichtigsten Unterschiede zu den typischen Beteiligungsgesellschaften sei die hohe Innenfinanzierungskraft, die die Gesellschaft in die komfortable Lage versetze, die Entwicklung der Beteiligungen möglichst lange zu begleiten und damit entsprechend an den Wertsteigerungen zu partizipieren. Im ersten Halbjahr 2018 hätten die Erträge aus Dienstleistungen gegenüber Tochterunternehmen sowie die Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen (Heliad und Patriarch) insgesamt bei 2,79 Mio. Euro und das EBIT bei 1,02 Mio. Euro gelegen. Die gute Innenfinanzierungskraft werde zudem vom positiven operativen Cashflow in Höhe von 0,29 Mio. Euro unterstrichen.Darüber hinaus liege der IFRS-Wertansatz der Beteiligungen zum 30.06.18 bei 41,11 Mio. Euro. Alleine die Beteiligung Deposit Solutions mache hier rund 33 Mio. Euro aus. Zuzüglich der weiteren Beteiligungen sehe der Analyst den Gesamt-NAV bei 83,61 Mio. Euro und damit um rund 42,50 Mio. Euro über dem Bilanzansatz. Der aktuell ermittelte NAV/Aktie liege gemäß seinen Berechnungen insgesamt bei 32,75 Euro. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 20,00 Euro bedeute dies ein erhebliches Aufwärtspotenzial von etwa 65%.Dieses liegt deutlich oberhalb der typischen NAV-Abschläge bei Beteiligungsgesellschaften und damit ist die FinLab-Aktie ein klarer Kauf, so Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG. (Analyse vom 19.10.2018)