ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (20.03.2018/ac/a/nw)



FinLab habe im vergangenen März 2017 vorläufige Zahlen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Somit müssten in Kürze vorläufige Zahlen für das Jahr 2017 veröffentlicht werden. Die Aktienexperten würden erneut ein starkes Ergebnis erwarten. FinLab sollte von weiteren Zuschreibungen auf die Beteiligung an der Deposit Solutions profitiert haben. Bei Deposit Solutions sei auch Star-Investor Peter Thiel beteiligt. Für das Jahr 2016 habe FinLab ein IFRS-Ergebnis von 14 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss nach HGB von 2,3 Mio. Euro verkündet. Die Aktienexperten würden auf dieser Basis ein ähnliches Zahlenwerk für 2017 erwarten. Hinzu komme allerdings in 2017 noch die Aufwertung der Heliad. An der Heliad halte FinLab einen Anteil von rund 45% und sei zudem Inhaber der Heliad-Komplementärin. Heliad habe sich 2017 sehr stark entwickelt. Das habe positive Bewertungseffekte für FinLab und werde das Ergebnis in 2017 zusätzlich massiv beeinflussen. Insgesamt werde FinLab somit einen starken Gewinn ausweisen. Zudem höre man aus Frankfurt, dass zeitnah weitere, gute News anstünden.

Wir halten die Aktie von FinLab unverändert für kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)