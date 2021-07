Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

64,30 EUR -1,38% (15.07.2021, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

64,45 EUR -0,92% (15.07.2021, 11:52)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (15.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Geschäft deutlich erholt - AktienanalyseWie viele andere Unternehmen hat auch die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) im zweiten Quartal von den Corona-Lockerungen profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ersten Berechnungen zufolge sei das Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr bei einem Umsatzanstieg um knapp 30 Prozent auf 790 Mio. Euro um rund 150 Prozent auf 95 Mio. Euro nach oben geschnellt. Eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zum ersten Quartal: Zum Jahresauftakt seien die Erlöse um acht Prozent auf rund 382 Mio. Euro geklettert, der Vorsteuergewinn habe sich von 12,1 auf 28,5 Mio. Euro erhöht.Mit den robusten Zahlen im Rücken traue sich Fielmann nun erstmals eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr zu. Demnach solle der Umsatz 2021 von 1,4 Mrd. im Vorjahr auf rund 1,7 Mrd. Euro steigen. Beim Gewinn vor Steuern erwarte der Konzern einen Anstieg von 175,5 auf etwa 200 Mio. Euro.Ebenfalls gut zu wissen: Auch die Digitalisierung schreite voran. So sei der Onlineshop gestartet. In Deutschland hätten zudem die Testläufe einer neuen App begonnen, in der eine Online-Messtechnologie für Korrektionsbrillen integriert sei. Alles in allem eine runde Investmentstory, würden auch Analysten meinen. Die meisten würden zum Kauf der Aktie raten. Die Baader Bank bezeichne die Prognose - vor allem für den Vorsteuergewinn - angesichts der sich erholenden Märkte zudem als viel zu vorsichtig. Die Aktie laufe seit Monaten aber übergeordnet seitwärts. (Ausgabe 27/2021)Börsenplätze Fielmann-Aktie: