Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

70,95 EUR -0,28% (08.11.2019, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

71,00 EUR +0,57% (08.11.2019, 11:44)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (08.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Die Q3-Zahlen würden ein gemischtes Bild zeigen. Während sie beim Umsatz (+9,2% y/y auf 400,1 (Vj.: 366,4) Mio. Euro die Erwartungen (Analysten-Prognose: 385,9 Mio. Euro; Marktkonsens: 388,0 Mio. Euro) übertroffen hätten, seien sie ergebnisseitig (u.a. EBT: -1,9% y/y auf 78,5 Mio. Euro) moderat (Analysten-Prognose: 82,5 Mio. Euro; Marktkonsens: 82,7 Mio. Euro) dahinter zurückgeblieben. Ursächlich für den Ergebnisrückgang sei v.a. ein deutlicher Mitarbeiteraufbau gewesen (+1.031 Mitarbeiter y/y - entspreche 5,3% der Belegschaft).Der Ausblick für 2019 (EBT auf Vorjahresniveau (2018: 251 Mio. Euro; 9M 2019: +5,1% y/y)) sei bestätigt worden. Der Analyst halte ihn für komfortabel erreichbar. Seine EPS-Prognose für 2019 senke er leicht auf 2,08 (alt: 2,11) Euro. Die Marktführerschaft im Hauptmarkt Deutschland, die sehr solide Bilanzstruktur und die demografisch bedingt steigende Nachfrage u.a. nach margenstarken Gleitsichtbrillen würden für die Fielmann-Aktie sprechen. Dem stünden der erhöhte Investitionsbedarf (u.a. Expansion im Ausland, Digitalisierung), der anhaltende Kostendruck (Personalbedarf), der Mangel an gut ausgebildeten Optikern sowie der erhöhte Konkurrenzdruck in Deutschland gegenüber.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 76,00 (alt: 72,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Fielmann-Aktie. (Analyse vom 08.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fielmann-Aktie: