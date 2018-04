Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (18.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) zu kaufen.Kaufenswert seien für Rahlf vor allem Unternehmen, die ein etabliertes stationäres Geschäft erfolgreich mit einem eigenen Internetauftritt verbinden würden (CECONOMY, Home Depot, Inditex) bzw. auf ausländischen Wachstumsmärkten expandieren würden (Carrefour, Fielmann, METRO, Zalando). Weniger optimistisch bleibe der Analyst für Ahold Delhaize und Walmart. Wegen der Expansion der Discounter in den USA, besonders von Lidl und Aldi, rechne er damit, dass deren Umsätze und Margen zunehmend belastet würden. Das Sektor-Rating des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Fielmann-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 85,00 gesehen. (Analyse vom 17.04.2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: