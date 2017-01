Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

63,66 EUR -0,05% (25.01.2017, 16:32)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (25.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie mit Short-Setup - AktienanalyseGleich zwei Verkaufssignale im RSI sehen wir aktuell bei der Aktie der Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Papier des MDAX-Wertes habe im Oktober vergangenen Jahres mit 74,90 Euro seinen bisherigen Höchstwert markiert. Es sei eine sehr dynamische Korrektur gefolgt. Binnen eines Monats sei der Kurs auf 57,70 Euro abgerutscht, bevor er sich im Bereich von etwa 59,00 Euro stabilisiert habe. Anfang Dezember sei dann ein Aufwärtsimpuls gestartet, bei dem sich das Papier kontinuierlich am oberen Bollinger-Band nach oben gearbeitet habe. Dieser Anstieg könnte sich Ansicht der Analysten als technische Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend erweisen und sie sähen einige Ansatzpunkte für ein mögliches Short-Setup. Zum einen habe der Kurs nicht nachhaltig über sein oberes Bollinger-Band ausbrechen können. Gleichzeitig sei der RSI in seine obere Extremzone vorgestoßen, habe diese zuletzt jedoch wieder verlassen, wodurch ein konkretes Verkaufssignal generiert worden sei.Bereits zuvor sei die Aufwärtstrendlinie im RSI verletzt worden, die sich seit Anfang Dezember gebildet habe. Die Aufwärtstrendlinie im Basiswert sei allerdings noch intakt. Sie sei bislang lediglich getestet worden. Ein nachhaltiger Bruch, der mit einem Unterschreiten des 20-Tage-EMAs einhergehen würde, würde das Short-Setup bestätigen. Negiert würde die bearische Erwartungshaltung der Analysten, wenn der Aktienkurs über das Zwischenhoch vom 18. Januar dieses Jahres bei 64,96 Euro steigt. Die Analysten der DZ BANK präferieren daher ein Stop-Loss knapp über dieser Marke. (Ausgabe vom 25.01.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:63,62 EUR +0,02% (25.01.2017, 16:23)