Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,70 EUR -1,87% (20.04.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,85 EUR -1,61% (20.04.2018, 16:00)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (20.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie: Korrektur droht - AktienanalyseBereits seit Anfang 2003 kann die Aktie von Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) einen intakten Aufwärtstrend vorweisen, kommt aber im oberen Kursbereich seit Monaten nicht mehr weiter - womöglich schwenkt der Kursverlauf nun in eine Korrektur ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Als zunehmende Gefahr für die hochprofitable Branche würden Onlinehändler aufgeführt und würden den etablierten Unternehmen langsam das Wasser abgraben. Das mache sich zunehmend auch im bisherigen Aktienverlauf bemerkbar, das Papier habe in den letzten Monaten merklich an Dynamik verloren und habe seit den Jahreshochs aus 2017 bereits über 17 Prozent an Wert verloren. Nun drohe noch ein untergeordneter Aufwärtstrend wegzubrechen.Wertpapiere von Fielmann befänden sich seit Jahresbeginn an merklich unter Druck und seien zunächst auf das Niveau aus Mitte letzten Jahres um 64,30 Euro zurückgefallen. Die anhaltende Abgabebereitschaft der Investoren könnte sich demnach weiter fortsetzen und sogar bis in den Bereich der Jahrestiefststände aus 2016 abwärts reichen. Ein tragfähiger Boden sei derzeit auch nicht in Sicht, weshalb die Short-Variante an dieser Stelle zwangsläufig favorisiert werden müsse.Schaue man sich das Chartbild seit Ende März an, stelle man im heutigen Handel einen klaren Trendbruch auf Sicht von nur wenigen Handelstagen fest. Dieses Szenario könnte die Fielmann-Aktie noch einmal merklich unter Druck bringen und Abgaben zunächst an die Märztiefs von 64,30 Euro hervorrufen. Darunter seien schließlich weitere Kursverluste auf Jahrestiefs aus 2016 bei 57,70 Euro zu erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fielmann-Aktie: