Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

66,85 EUR -0,26% (20.03.2018, 09:42)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (20.03.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Die Fielmann-Aktie habe in den letzten Jahren zweifelsfrei zu den charttechnischen Dauerläufern gezählt. Aktuell drohe dem Titel allerdings die Puste auszugehen. Vor allem den Bruch des seit Anfang 2008 bestehenden Haussetrends (akt. bei 72,00 EUR) sollten Anleger in diesem Zusammenhang als Mahnung verstehen. Ins Auge stechen würden nun die letzten Tiefpunkte bei rund 66 EUR. Ein Abgleiten unter dieses Level gelte es unbedingt zu verhindern, denn ansonsten wäre ein klassisches Doppeltopp vervollständigt. Aus der Höhe der oberen Umkehr lasse sich im Fall einer negativen Weichenstellung ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 11 EUR ableiten, so dass sogar ein Wiedersehen mit dem Tief vom November 2016 bei 57,70 EUR drohe. Die Bedeutung der beschriebenen Nackenzone werde zusätzlich noch durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 66,64 EUR) untermauert. Darüber hinaus würden die markanten Dochte der letzten Wochenkerzen davon zeugen, dass der Druck auf die beschriebene Schlüsselzone hoch bleiben dürfte. Um das Papier dagegen zu stabilisieren, bedürfe es eines Spurts über das Februarhoch bei 72,10 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:66,95 EUR 0,00% (20.03.2018, 09:25)