Tradegate-Aktienkurs Fiat-Aktie:

9,357 EUR -0,15% (13.01.2017, 09:20)



ISIN Fiat-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (13.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fiat-Aktie: Vermutung der Abgasmanipulation - nervöse Marktreaktion - ChartanalyseDie US-amerikanische Umweltbehörde stellt im Zuge der Ermittlungen zum VW dieser Skandalunregelmäßigkeiten auch bei Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) fest und schickte die Aktie im gestrigen Handel zeitweise um 18 Prozent in den Keller, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Obwohl bislang nur eine Vermutung der Abgasmanipulation bei Fiat Chrysler bestehe, hätten Markteilnehmer äußerst nervös reagiert und das Wertpapier auf 8,50 Euro abwärts geschickt. Weitere Kursverluste darunter dürften sich bis in den Bereich der 50-Tagelinie bei aktuell 8,14 Euro erstrecken, darunter sogar bis auf das Unterstützungsniveau von 7,40 Euro abwärts reichen.Wer nun an einem weiteren Abverkauf partizipieren möchte, sollte sich zunächst einmal der äußerst volatilen Kursbewegungen im Klaren sein. Spekulative Anleger könnten hierzu auf fallende Notierungen setzen und an einem weiteren Abverkauf an die markante Horizontalunterstützung bei 7,40 Euro teilhaben. Ein Stop sollte zwar gesetzt werden, in diesem Fall lasse sich jedoch aufgrund der zu erwartenden Volatilität nur ein sehr weit entferntes Niveau oberhalb von 10,00 Euro ausmachen. Kleinere Handelspositionen seien wenn möglich einzugehen.Börsenplätze Fiat-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fiat-Aktie:9,355 EUR +6,31% (13.01.2017, 09:10)