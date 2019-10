Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die monatliche Stimmungsbeurteilung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor in Festlandchina ist im September auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten gesunken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der heute vorgelegte PMI-Index habe nur noch bei 51,3 Punkten gelegen (August: 52,1). Das verbesserte Detailergebnis zu den "Neuaufträgen" (53,9 Punkte, August: 53,5) signalisiere allerdings eine robuste Nachfrage nach Dienstleistungen. Zusätzlich sollten geldpolitische Lockerungen den Konjunkturverlauf stabilisieren. In dem beschriebenen Umfeld dürften chinesische Staatsanleihen insgesamt gesucht sein. (08.10.2019/ac/a/m)



