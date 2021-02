Etwas Mut hätten die positiven Schlagzeilen um die Impfstoffversorgung in Europa gemacht, bezogen auf Deutschland halte Kanzlerin Merkel etwa an der Prognose fest, dass jedem Bürger bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. Die zuletzt rückläufigen Infektionsraten in den USA hätten in diesem Zusammenhang auch als Stimmungsaufheller gedient.



Und aus China komme das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft zwar etwas an Kraft verliere, der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei (von 53,0 auf 51,5) moderat gesunken. Allerdings befinde er sich immer noch im Expansionsbereich, nachdem er im November sogar ein Dekadenhoch erreicht habe. Die veröffentlichten US-Daten hätten sich zwar im Monatsvergleich in unterschiedliche Richtungen bewegt, hätten aber letztendlich insgesamt auf eine robuste Konjunkturdynamik hingedeutet. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei im Januar in den USA von 60,5 im Dezember auf 58,7 im letzten Monat zurückgefallen. Die Markterwartungen hätten mit 60 jedoch darüber gelegen. Dagegen habe der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für den Industriebereich von 57,1 auf 59,2 Punkte zugelegt.



In Asien würden die Indices heute Morgen auf eine freundliche Tendenz hindeuten. Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen festeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen.



Der Goldpreis habe am gestrigen Handelstag um 0,2% auf USD 1.863 je Feinunze zugelegt. Silber habe seinen letzten Donnerstag gestarteten Höhenflug fortgesetzt, der Preis für eine Feinunze sei um um 9,4% auf USD 29,40 gestiegen und habe damit ein 8-Jahreshoch markiert. Von Hobby-Spekulanten auf der Onlineplattform Reddit, die sich im Forum "WallStreetBets" organisiert hätten, sei Silber offenbar als Spekulationsobjekt auserkoren worden. Der Ölpreis habe zum Wochenstart zugelegt. Im Gleichklang mit der besseren Stimmung an den Aktienmärkten, den gestiegenen Hoffnungen auf ein weiteres US-Hilfspaket und einermöglicherweise von den OPEC-Staaten im Januar weniger stark als erwarteten Erhöhung der Fördermenge habe der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 2,3% angezogen. Etwas gedämpft worden seien die Preisaufschläge jedoch durch den gestiegenen US-Dollar. (02.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der schwärzesten Handelswoche seit Oktober stellte sich zu Wochenbeginn an der Wall Street eine kräftige Erholung ein, so konnte zumindest ein Teil der heftigen Freitags- und Wochenverluste wieder aufgeholt werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe gestern um 0,8% auf 30.212 Punkte zugelegt und sehr stark von einer akzentuierten Erholungder Technologiewerte (+2,2%) profitiert. So seien fünf der Top-6-Aktien im Index allesamt IT-Werte gewesen. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 1,6% auf 3.774 Punkte gestiegen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 2,5% auf 13.249 Punkte nach oben gegangen. Auch in Europa hätten sich die Aktienmärkte sehr freundlich präsentiert und hätten ein verbessertes Risikosentiment widergespiegelt.