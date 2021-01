Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe nach seiner Schwächephase am vorigen Freitag wieder deutlich an Fahrt aufgenommen und habe abermals einen Angriff auf die Marke von 3.000 Punkten gestartet. Mit einem Schlusskurs von 2.990 Punkten sei diese zwar nicht ganz erreicht worden, trotzdem befinde sich der österreichische Aktienmarkt mit einem Plus von mehr als 7% seit Jahresbeginn unter den Top-Performern der internationalen Aktienmärkte.



Die positive Stimmung scheine sich auch am heutigen Handelstag fortzusetzen. Die asiatischen Märkte würden mehrheitlich deutlich im Plus handeln und auch in Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Mit weiteren US-Großbanken und einem prominenten Mitglied aus der FAANG-Familie nehme auch die Berichtssaison weiter Fahrt auf.



Auf der Rohstoffseite habe der Ölpreis leichte Abgaben verzeichnen müssen, wohingegen Gold moderate Zugewinne habe verbuchen können. (19.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestrige feiertagsbedingte Handelspause in den USA war auch an den europäischen Börsen spürbar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit den geringsten Handelsumsätzen seit Jahresbeginn seien der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der breitere EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) trotz stützender Wirtschaftsdaten aus China eingangs nur schwer in die Gänge gekommen, zumindest das deutsche Aktienbarometer habe jedoch gegen Handelsende nocheinmal Fahrt aufzunehmen vermocht und habe deutlicher im Plus geschlossen. Von fehlenden US-Impulsen sei am österreichischen Aktienmarkt hingegen kaum etwas zu bemerken gewesen.