Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang schienen die Anleger im Hinblick auf die Brexit-Abstimmung ihre Positionen glattzustellen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Abseits politischer Querelen habe die US-Berichtssaison Fahrt aufgenommen. Von den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen hätten bisweilen rund 10% ihr Zahlenwerk offengelegt. Das aggregierte Gewinnwachstum liege derzeit knapp über +0,2%, wobei etwas mehr als 80% der Unternehmen die in sie gestellten Erwartungen hätten übertreffen können. Hier sei jedoch anzumerken, dass die Erwartungshaltung mit einem negativen Gewinnwachstum im Bereich von -3,6% auch relativ niedrig angesiedelt gewesen sei.Die asiatischen Märkte würden freundlich in die neue Woche starten und mehrheitlich im Plus notieren. Auch für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Während der Goldpreis zuletzt auf der Stelle getreten sei, habe der Ölpreis Abgaben verzeichnet. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe die Marke von USD 60 nicht halten können und handele knapp über USD 59. (21.10.2019/ac/a/m)