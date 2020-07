Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

152,30 EUR +0,07% (01.07.2020, 11:32)



XETRA-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

152,00 EUR +0,03% (01.07.2020, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

171,01 USD +0,02% (30.06.2020, 22:10)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



NYSE Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (01.07.2020/ac/a/a)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ferrari trotzt der Corona-Krise - AktiennewsSeit dem Börsencrash am 19. Februar verringerte sich der Ferrari (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE)-Börsenwert um 10,2 Prozent, so die Experten von Kryptoszene.de.Im selben Zeitraum habe die deutsche Konkurrenz hingegen deutlich mehr an Marktkapitalisierung eingebüßt, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgehe. So schlage das Minus bei Volkswagen und Porsche mit 21,8 bzw. 21,5 Prozent zu Buche.Obgleich die Automobilindustrie besonders stark unter den Auswirkungen der Corona-Krise leide, habe Ferrari sogar 1,6 Prozentpunkte weniger an Wert eingebüßt als der DAX - jener Index, welcher auch Unternehmen aus Branchen e die weniger von der Pandemie betroffen seien.Ungeachtet der überdurchschnittlichen Performance befinde sich die Google-Nachfrage für "Ferrari-Aktien" nicht auf einem Hoch. Der Google-Trend-Score, welcher das relative Suchvolumen angebe, notiere bei 49, wobei 100 für das größtmögliche Interesse stehe.Im vergangenen Jahr habe der italienische Premium-Hersteller 10.131 Fahrzeuge verkauft. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe Ferrari 880 Autos mehr auf die Straßen gebracht - der höchste Anstieg seit 10 Jahren.Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:https://kryptoszene.de/ferrari-trotzt-der-corona-krise-deutsche-autobauer-mit-doppelt-so-hohen-einbussen-als-italienischer-premium-hersteller/Börsenplätze Ferrari-Aktie: