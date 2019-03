Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Jeder spreche nur noch über die Mobilität der Zukunft: Flugtaxis, Robotaxis, Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Jeder spekuliere darüber, wer denn diesen großen Umbruch überleben werde, und wer dabei auf der Strecke bleiben könnte. Die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen kämen seit Monaten nicht vom Fleck, dagegen steuere das Papier von Ferrari schnurstracks auf das Allzeithoch bei 129,50 Euro zu.Die Autoindustrie befinde sich im Umbruch. Weg von Verbrennern, hin zu neuen Antriebsformen wie der Elektromobilität, Wasserstoff- und Erdgasantrieb oder sogar Flugtaxis. Das werde Milliarden verschlingen. Darüber hinaus gelte es, jetzt die richtigen Deals einzufädeln. Einige der technologischen Neuerungen wie das autonome Fahren würden den Kunden aufregende Möglichkeiten bieten. Auf der anderen Seite bedeute das für Daimler, BMW und Co einen riesigen Aufwand und sehr hohe Investitionen. Fakt sei: Firmen, die versuchen würden, allein zu überleben, würden große Probleme bekommen. "Die Zeit für Kooperationen ist gekommen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Ferrari scheine das ganz und gar nicht zu stören. Dem Autobauer gehe es blendend. Die Mannschaft verdiene Geld wie Heu. Laut der letzten Studie des CAR-Instituts würden bei Ferrari mit jedem verkauften Auto knackige 69.000 Euro Gewinn in der Kasse klingeln. Im Schnitt würden die PS-Protze 280.000 Euro kosten.Zum Vergleich: Mercedes und BMW würden pro Auto 3.000 Euro Plus machen. Die Kernmarke von VW, VW-PKW, sei 2018 nur auf eine Marge von mickrigen 3,8 Prozent gekommen. Während die Aktien von Daimler, BMW und VW überhaupt nicht in die Gänge kämen, klettere das Papier von Ferrari immer weiter nach oben.Auf dem aktuellen Niveau sei das Papier allerdings überaus sportlich bewertet. 22 Milliarden Euro Börsenwert bei einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2018. Das KGV betrage 32. Auch wenn die Gewinnmargen mehr als beeindruckend seien.Wer bei der Ferrari-Aktie investiert ist, bleibt dabei und setzt einen Stoppkurs bei 98,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Nehme das Papier das Allzeithoch bei 129,50 Euro aus dem Markt, seien Kurse um 140,00 Euro bis 145,00 Euro durchaus drin. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie: