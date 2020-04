NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

153,15 USD -2,46% (21.04.2020, 22:10)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



NYSE Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (22.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Ferrari setze auf High-End-Kunden. Diese Konsumenten-Schicht sei bereit, einen bestimmten Preis für eine besonders exklusives Produkt zu bezahlen. Die Luxus-Schlitten würden Monate im voraus bestellt. Natürlich habe auch Ferrari unter der Corona-Krise zu leiden. Die Produktion stehe wie auch bei VW oder BMW still und auch die Aktie des italienischen Luxusautobauers habe im Zuge der Marktkorrektur deutlich Federn lassen müssen. Dennoch zeige Ferrari v.a. gegenüber Daimler, BMW und VW eine nachhaltige und deutliche Outperformance. Zuletzt habe das Papier wieder zur Erholung angesetzt.Auch nach dem Rücksetzer sei die Ferrari-Aktie zweifellos nicht billig. 26 Mrd. Euro Börsenwert bei einem Umsatz von rund 4 Mrd. Euro im Jahr 2020. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5. VW komme auf 0,4. Immerhin habe VW auch die Sportwagentochter Porsche sowie die Premiummarke AUDI im Portfolio. Das KGV der Ferrari-Aktie für 2020 betrage 40. Die Börse liebe aber hohe Gewinnmargen. Ohnehin würden diejenigen Unternehmen, die Luxusgüter mit hohen Margen produzieren würden, würden an der Börse bald wieder hoch im Kurs stehen. Jeder stärkere Rücksetzer sei bei der Ferrari-Aktie eine Einstiegschance, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:144,90 EUR +2,48% (22.04.2020, 10:34)XETRA-Aktienkurs Ferrari-Aktie:144,10 EUR +0,84% (22.04.2020, 11:38)