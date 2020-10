XETRA-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Ferrari. Bei diesem Namen denke man an knallrote Farbe und ohrenbetäubenden Motorenlärm. Antrieb mit Batterien? Bisher undenkbar für die italienische Kultmarke. Die Technologie sei für Supersportwagen noch nicht geeignet und vor 2025 sei kein Elektro-Ferrari angedacht, so die bisherige Linie.Doch der bekannte Tesla-Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley habe nun eine spannende Analyse veröffentlicht, in der er die schnellstmögliche Umstellung von Ferrari auf die E-Mobilität fordere. Ab 2035 winke ohnehin das Verbot von Verbrennern in vielen Märkten. "Die Transformation von Ferrari in Richtung Elektromobilität wäre über Jahre hinaus der größte Treiber für die Aktie", so der Experte.Ferrari könne mit einem E-Auto-Antrieb "signifikante" Einsparungen realisieren. Heute koste dem Autobauer alleine die Antriebseinheit mit dem gewaltigen Benzinmotor geschätzte 95.000 Dollar. Selbst der schnellste E-Antrieb von Tesla im neuen Plaid-Modell habe hingegen nur Herstellungskosten von rund 40.000 Dollar. Alleine dieser Einspareffekt könnte das Ferrari-EPS um rund 50 Prozent heben.Ferrari ist nicht der einzige potenzielle Konkurrent für Tesla, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:157,95 EUR +0,67% (14.10.2020, 11:44)