Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Die Ferrari-Aktie habe im Zuge des Abverkaufs an den Märkten deutlich weniger verloren als Daimler, BMW, VW oder Renault. Der italienische Sportwagenhersteller setze auf High-End-Kunden. Die Nachfrage nach den exklusiven Produkten sollte nicht groß einbrechen. Diese würden großen Wert auf eine hohe Qualität, bei hoher Leistungsfähigkeit des Produkts. Die Konsumentenschicht sei bereit, einen hohen Preis für ein besonders exklusives Produkt zu bezahlen. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern ein Alleinstellungsmerkmal, eine Art Game-Changer für Ferrari. Schon alleine deshalb sollten sich Anleger bei der Ferrari-Aktie auf die Lauer legen. Drehe die Stimmung an den Märkten, sei das Papier erste Wahl!Vor dem Ausbruch der Coronavirus-Krise habe Ferrari-Chef Louis Camilleri nur so vor Optimismus gestrotzt. Gut, die Prognose von 4,1 Mrd. Euro Umsatz sei inzwischen hinfällig. Auch der Hersteller von Luxus-Autos habe die Produktion stilllegen müssen. Dennoch: Luxus sei in der Vergangenheit an der Börse en vogue gewesen und werde es auch in Zukunft wieder sein.Monica Bosio von der Banca IMI habe das Kursziel auf 166 Euro erhöht. Etwas optimistischer sei Gebriele Gambarova von der Banca Acros. Ihr Kursziel laute 190 Euro. Anleger könnten versuchen, bei der Ferrari-Aktie mit einem Kauflimit bei 125 Euro zum Zug zu kommen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:131,30 EUR +0,34% (02.04.2020, 21:50)XETRA-Aktienkurs Ferrari-Aktie:135,35 EUR -0,84% (02.04.2020, 17:35)