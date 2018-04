Bei Ferrari werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz im Jahrr 2017 habe bei 3,417 Mrd. EUR, das adjustierte EBITDA bei 1,036 Mrd. EUR gelegen, das adjustierte betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 775,0 Mio. EUR und der adjustierte Jahresüberschuss bei 537,0 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie habe 2,83 EUR betragen. Die Dividende sei mit 0,71 EUR je Aktie auf der Hauptversammlung beschlossen worden und werde am 2. Mai 2018 bezahlt. Die Ausschüttungssumme werde 134,0 Mio. EUR betragen. Die Masse der Aktionäre werde die Dividende in US-Dollar erhalten. Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 647,7 Mio. EUR aus. Die Nettoverschuldung 2017 sei mit 473,0 Mio. EUR testiert worden und die Verbindlichkeiten mit 3,4 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 4,141 Mrd. EUR gelegen. Die Eigenkapitalquote sei zum Jahresende mit rund 18,8 Prozent ausgewiesen worden.



Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 3.380 Mitarbeiter beschäftigt. 52 Prozent dieser Mitarbeiter seien Arbeiter, der Rest Ingenieure, Manager und Sonstige. Die Belegschaft sei zu rund 74 Prozent älter als 50 Jahre und setze sich aus insgesamt 40 Nationalitäten zusammen.



Konsensschätzungen und Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 3,55 Mrd. EUR und 2019 3,82 Mrd. EUR betragen. Das EBIT könnte in 2018 829,15 Mio. EUR und 2019 914,26 Mio. EUR betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich 2018 auf 3,06 EUR und 2019 auf 3,45 EUR belaufen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 0,94 EUR und 2019 bei 1,03 EUR liegen. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 4,57 EUR und 2019 von 5,26 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 6,23 EUR und 2019 bei 8,73 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 488,0 Mio. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 232,0 Mio. EUR mehr als halbieren. (Beachte: Die Ferrari N.V. werde am Kapitalmarkt in den nächsten Jahren ihre begebenen Anleihen zurückzuzahlen haben. Bis zum 16. Januar 2021 sei ein Volumen in Höhe von 700 Mio. EUR ausstehend und bis zum 16. März 2023 ein Volumen in Höhe von 500 Mio. EUR.)



Termine



Die Ferrari N.V. werde am 3. Mai 2018 ihren Zwischenbericht für das erste Quartal veröffentlichen, am 1. August 2018 folge der Bericht für das zweite Quartal und am 5. November 2018 der für das dritte Quartal. Die Hauptversammlung habe bereits am 13. April 2018 stattgefunden.





Der Blick auf die letzten 12 Monate der Ferrari-Aktie zeige ein positives Bild. Aktuell stecke die Aktie jedoch in einer seitwärts laufenden Konsolidierung fest. Aus dem Kursbereich von rund 80,00 USD kommend habe sich der Wert vorerst bis gut 130,00 USD entwickelt und schwanke seit Ende Januar zwischen 130,00 und 117,50 USD. Das aktuelle Bewegungshoch liege bei rund 131,00 USD und somit in etwa 8,50 USD höher als der Freitagsschlusskurs nahe der Marke von 122,50 USD. Aus charttechnischer Sicht sei das Aufwärtsbild trotz der aktuell laufenden Schiebezone sehr sauber, was Käufe prinzipiell auch weiterhin erlauben sollte. Oberhalb des Unterstützungslevels von rund 113,00 USD wären somit leichte Konsolidierungen gegebenenfalls interessante Einstiegssetups, wobei die Bewegungshochs von gut 131,00 USD und folgend 134,80 USD realistische Ziele darstellen könnten. Sollte der Wert jedoch dauerhaft unter die Unterstützung von 113,00 USD rutschen, werde das charttechnische Aufwärtsbild etwas unsauberer und Käufe sollten bedingt etwas zurückgenommen werden. (Analyse vom 23.04.2018)



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (23.04.2018/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari NV (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Ferrari sei ein global bekannter Konzern und Hersteller einer der begehrtesten Luxus-Automarken der Welt. Die Ferrari N.V. sei ein öffentlich gelistetes Unternehmen nach niederländischem Recht und die Abkürzung N.V. stehe für den niederländischen Begriff "naamloze vennootschap" (namenlose Partnerschaft), die niederländische Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Der offizielle Sitz des Konzerns sei Amsterdam. Der traditionelle Standort und operative Hauptsitz von Ferrari sei und bleibe jedoch das italienische Maranello. CEO des Konzerns sei Sergio Marchionne, der gleichzeitig Chairman der Ferrari S.p.A. sei. Die Marke Ferrari verbinde man automatisch mit Luxussportwagen der absoluten Spitzenklasse und unweigerlich mit den Erfolgen in der Formel 1.Die Firmengeschichte von Ferrari habe zwar bereits 1929 mit der Gründung der Scuderia Ferrari begonnen. Jedoch sei erst im Jahr 1947 mit dem Ferrari 125 S am Stammsitz Maranello das erste Automobil gebaut worden. Das Lebenswerk des Firmengründers Enzo Ferrari habe Weltruhm erlangt.Fakten und KonzernstrukturIm Jahr 2017 habe Ferrari 8.398 Autos verkaufen können. Der Konzern sei in 62 Ländern aktiv und habe im abgelaufenen Jahr einen Umsatz von 3,417 Mrd. Euro erzielt. Die Fahrzeuge würden in Maranello entworfen, konstruiert und gefertigt und über ein Netzwerk von 180 autorisierten Händlern vertrieben. Das Unternehmen unterscheide zwischen den Umsatzregionen EMEA (Europa, Mittler Osten, Afrika), Americas (Nord-, Mittel- und Südamerika), China und APAC (Asien und Pazifik außer China). EMEA stehe aktuell für 45 Prozent und Americas für 33 Prozent der Umsätze.ProduktportfolioFerrari habe derzeit 7 neue Modelle im Angebot, nämlich den 812 Superfast (V12), den GTC4 Lusso, den GTC4 Lusso T, den Ferrari 488 Pista, den Ferrari 488 GTB, den Ferrari 488 Spider und den Ferrari Portofino. Neben der Automobilproduktion und den Aktivitäten in der Formel 1 betreibe der Konzern rund 50 Ferrari-Stores weltweit. In Zusammenarbeit mit bekannten Marken würden zudem Ferrari-Produkte, Mode- und Fan-Artikel produziert, so etwa Sportkleidung, Uhren, Spielzeug, Accessoires, Parfum, Videospiele, Themenparks und Electronik-Produkte. Dies diene der Kundenbindung und Markenbildung der Kult-Automarke.Innovationen und TechnologieDie Produkte des Hauses Ferrari würden seit jeher durch einen Dauertest gehen - genau so könne man die Formel 1 betrachten. Von der Materialforschung, vom Einzelteil bis hin zum Motor, von der Karosserie bis hin zur Kühlung, Aerodynamik und jeglicher anderer Technik profitiere das Gesamtpaket Ferrari-Automobil von den Erfahrungen aus der Rennklasse. Die Formel 1 sei eine Quelle für Innovationen und Testfeld zugleich. Die Teilnahme an über 900 Grand-Prix-Veranstaltungen mit 15 Weltmeistertiteln sei eine beachtliche Leistung. Seit der Gründung der Formel 1 habe Ferrari ununterbrochen an der Konstrukteursmeisterschaft teilgenommen und 16 Titel gewonnen.Ferrari - mehr als nur ein AutomobilDetails zur AktieDie FCA (Fiat Chrysler Automobiles) habe am 29. Oktober 2014 ihr Interesse bekundet, Ferrari abzuspalten (Spin-off). Das offizielle Datum des Spin-off sei der 3. Januar 2016 gewesen. Man habe sich für die rechtliche Form einer niederländischen Ferrari Holding mit Sitz in Amsterdam entschieden. Am 21. Oktober 2015 sei die Aktie von Ferrari mit dem Symbol RACE an der New Yorker Börse (NYSE) an den Start gegangen. Der Ausgabekurs habe rund 52 US-Dollar betragen und die Kurse seien am ersten Handelstag auf bis zu 60 US-Dollar hinaufgeschnellt. Beim Börsengang seien zunächst nur 9 Prozent der Aktien zum Handel freigegeben worden. Seit dem 4. Januar 2016 ser Ferrari auch an der Mailänder Börse (Borsa Italiana) gelistet. Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 seien 188,945 Millionen Aktien ausstehend gewesen.Der Blick auf die Aktionärsstruktur weise EXOR, die Investmentgesellschaft im Besitz der Familie Agnelli, mit 23,50 Prozent als größten Aktionär aus. Diese Investmentgesellschaft habe ihren Sitz ebenfalls in Amsterdam in den Niederlanden. Auf dem zweiten Platz folge Piero Ferrari mit einem Anteil von 10,00 Prozent. Die größten institutionellen Anleger seien Baillie Gifford mit 6,04 Prozent und T. Rowe Price Associates mit einem Anteil von 3,83 Prozent.Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 23,89 Mrd. USD. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 131,20 USD im Hoch und 70,78 USD im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenSehr viele aktuelle Analysen zur Ferrari N.V. gebe es nicht. Vor allem sei aber darauf zu achten, welche Analysen man heranziehe. Denn man dürfe nicht vergessen, dass die Aktie der Ferrari N.V. eine in den Niederlanden rechtlich basierende N.V., Ferrari jedoch ein italienischer Konzern sei, der aber neben dem Börsenplatz der Mailänder Borsa Italiana mit der höchsten Liquidität an der New Yorker Börse (NYSE) in US-Dollar gehandelt werde. Aus diesem Grund würden hier lediglich die Kursziele in US-Dollar erwähnt.Die Analysten der Credit Suisse, Morgan Stanley und der UBS hätten 2018 Analysen zur Aktie angefertigt. Die Credit Suisse sehe ein Kursziel von 150,00 USD, Morgan Stanley ein Ziel von 105,00 USD und die UBS ein Ziel von 160,00 USD. Das Durchschnittskursziel läge basierend auf diesen drei Analysen folglich bei 138,33 USD. Ziehe man die 19 Analysen der letzten 12 Monate heran, so läge das Durchschnittskursziel bei 137,18 USD. In beiden Fällen wäre also noch Luft nach oben vorhanden. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 123,19 EUR aus dem Handel an der NYSE gegangen.Fundamentaldaten 2017