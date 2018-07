Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Faurecia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Faurecia-Aktie:

59,56 EUR -3,50% (20.07.2018, 11:35)



Börse Paris-Aktienkurs Faurecia-Aktie:

59,98 EUR -5,21% (20.07.2018, 12:32)



ISIN Faurecia-Aktie:

FR0000121147



WKN Faurecia-Aktie:

867025



Ticker-Symbol Faurecia-Aktie:

FAU



Faurecia S.A.



Faurecia S.A. (ISIN: FR0000121147, WKN: 867025, Ticker-Symbol: FAU) ist ein einer der größten Automobilzulieferer der Welt. Der französische Konzern beliefert zahlreiche Automobilhersteller weltweit mit Teilen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Geschäftsbereiche Autositze, Abgastechnik, Innenausstattung und Außenteile. (20.07.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Faurecia-Aktie unter Druck - Das sieht nicht gut aus! ChartanalyseDer französische Automobilzulieferer Faurecia (ISIN: FR0000121147, WKN: 867025, Ticker-Symbol: FAU) hat am letzten Handelstag dieser Woche seinen Ausblick gesenkt und dadurch massive Verkäufe an den Börsen ausgelöst, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch könne sich das Papier oberhalb seiner Jahrestiefs halten, ein Rutsch darunter dürfte aber massive Verkäufe auslösen.Übergeordnet könne seit der Auflösung einer Konsolidierungsphase gegen Ende 2016 ein intakter Aufwärtstrend ausgemacht werden, der das Wertpapier von rund 30,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 76,20 Euro bis Ende Mai aufwärts gedrückt habe. An dieser Stelle sei jedoch der Kursverlauf zur Unterseite abgedreht, wodurch eine regelkonforme Konsolidierung gestartet worden sei. Diese habe bis Ende letzten Monats unter die bisherigen Jahrestiefs und dem EMA 200 auf das Niveau von grob 60,00 Euro abwärts gereicht, womit die Aktie schon allein dadurch übergeordnete Schwäche signalisiere.Denn mit Unterschreitung dieser Marke habe anschließend zwar eine deutliche Gegenbewegung gestartet werden können, habe jedoch als bärische Flagge interpretiert werden müssen. Als heute noch der schwache Ausblick des Unternehmens präsentiert worden sei, sei die gesamte Erholungsbewegung aus den letzten Wochen regelrecht vernichtet worden, sodass die Aktie knapp über ihren Jahrestiefs von 58,79 Euro tendiere. Sollte es demnach nun zu einem Bruch der Julitiefs kommen, könnte eine neuerliche Verkaufswelle starten und das Papier weiter unter Druck setzen.Noch sei aber im Bereich der Jahrestiefs von 58,79 Euro eine Stabilisierung sowie anschließende Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung möglich. Für eine Bestätigung dieses Szenarios sollte aber mindestens der 200-Tage-Durchschnitt bei 63,33 Euro überwunden werden. Erst dann werde ein Rücklauf in Richtung 68,00 Euro ermöglicht, denkbar wäre sogar ein Angriff auf die Jahreshochs. Vor dem Hintergrund eines schwächeren Ausblicks dürfte dieses Szenario jedoch zweitrangig sein.Die Kombination aus einem gebrochenen 200-Tage-Durchschnitt sowie die heutigen Abgaben könnten unterhalb der Jahrestiefs von 58,79 Euro weitere Verluste in Richtung 50,00 Euro bedeuten. Mit einem kleinen Zwischenstopp müsse jedoch bei 54,00 Euro gerechnet werden, wo erste Gewinnmitnahmen vollzogen werden könnten. Eine Verlustbegrenzung sollte sich im Falle eines Short-Investments aber noch oberhalb von 63,00 Euro aufhalten, dürfen jedoch mit jedem Punkt Kursverlust nachgezogen werden. Der Anlagehorizont werde hierbei auf nur wenige Wochen geschätzt. (Analyse vom 20.07.2018)