Die größte Lücke zwischen den bezahlten Durchschnittslöhnen und unseren Schätzungen der existenzsichernden Löhne besteht in Bangladesch, so die Experten von Nordea Asset Management. Die Löhne müssten sich hier verdoppeln, um ein Niveau über der Armutsgrenze zu erreichen. Nach Bangladesch folge Indien, wo die Löhne je nach Region um 40% steigen müssten. In Indonesien und Kambodscha wären es 15% bis 25%. China sei das einzige Land in der Studie, in dem die Löhne für Arbeiter in der Bekleidungsfabrik höher seien als das geschätzte Existenzminimums (ca. 35% höher).



Die möglichen Auswirkungen existenzsichernder Löhne auf die Preise, die an die Zulieferfabriken gezahlt werden müssten, würden stark vom Mix der Beschaffungsländer abhängen. Unternehmen, die nicht mit ihren Lieferanten über existenzsichernde Löhne verhandeln und nur Mindestlöhne verlangen würden, müssten mit einem Anstieg der Fabrikpreise um 6% bis 13% rechnen.



Wenn die Mindest- oder Tariflöhne steigen würden, würden sie sich auf alle Käufer gleichermaßen auswirken und selbst Marken, die sich nicht zu existenzsichernden Löhnen verpflichtet hätten, zwingen, mehr an die Fabriken zu zahlen. Die Experten von Nordea Asset Management sähen darin einen Faktor, der den Gewinnpool der Branche nachhaltig belasten werde, insbesondere für Unternehmen, die sich nicht mit dem Thema befassen würden.



Unternehmen hätten mehrere Möglichkeiten, sich mit der Frage des existenzsichernden Lohns zu befassen. Sie könnten weitere Länder mit noch tieferen Lohnkosten suchen, doch die Risiken seien sehr hoch. Zudem könne dies erhebliche Ressourcen in Anspruch nehmen, beispielsweise für die Schulung der Mitarbeiter oder für das Management möglicher kultureller Konflikte. Unternehmen könnten auch daran arbeiten, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern, um die steigenden Kosten zu senken. Oder sie könnten ihre Bemühungen auf die Lieferanten konzentrieren, indem sie Standards auf Werksebene einführen würden, die Arbeitsbedingungen verbessern, die Fluktuation reduzieren und die Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter verbessern. Dies würde die Produktivität und Qualität steigern. Modekonzerne könnten sich auch darauf konzentrieren, das Bewusstsein der Verbraucher zu schärfen und sie darauf vorzubereiten, mehr für Kleidung zu bezahlen. Schließlich könnten sie in Forschung und Entwicklung investieren, um teure und nicht nachhaltige Elemente ihrer Lieferketten zu ersetzen und Produkte effizienter auf ihren Märkten anzubieten.



Bekleidungsunternehmen müssten sich mit den ESG-Risiken auseinander setzen, die mit Löhnen unter dem Existenzminimum einhergehe. Sie sollten sich Brancheninitiativen anschließen und die Einkaufspraktiken anpassen, und damit ihren Lieferanten die Zahlung von existenzsichernden Löhnen ermöglichen. Die Experten von Nordea Asset Management würden auch glauben, dass Unternehmen zusammen mit den Lieferanten die Produktivität und Qualität verbessern könnten, insbesondere in Ländern, in denen Fabriken Schwierigkeiten hätten, Mehrwertprodukte anzubieten.



Insgesamt könnte eine nachhaltige Reaktion auf die Herausforderung der nicht-existenzsichernden Löhne dazu beitragen, die Effizienz des eigenen Betriebs und der Lieferanten zu verbessern. Diese Maßnahmen würden die Transparenz der Produkte und Dienstleistungen gegenüber ihren Kunden erhöhen. Da die Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigeren Bekleidungsangeboten wachse, würden die Bemühungen zur Lösung der Frage des existenzsichernden Lohns nicht unbemerkt bleiben und könnten den Prozess der Unternehmen zur Anpassung ihres Markenwertversprechens an die Nachhaltigkeit beschleunigen. (07.11.2019/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum von "Fast Fashion", kostengünstiger Kleidung, die schnell von Einzelhändlern für den Massenmarkt hergestellt wird, hat in den letzten 15 Jahren zu einer Verdoppelung der weltweiten Kleiderproduktion beigetragen, während gleichzeitig die Nutzungsrate von Kleidungsstücken um 36% gesunken ist, so Olena Velychko, CFA, ESG Analyst bei Nordea Asset Management.Dieser Überkonsum von Kleidung werde durch mehr Kollektionen, eine schnellere Abwicklung und niedrigere Preise angetrieben. Die Kleidung verliere rapide an Wert, da sie aufgrund neuer Kollektionen schnell aus der Mode komme. Zudem würden tiefe Preise, die mittlerweile Standard seien, den Verbrauchern den ständigen Austausch der Kleidung erleichtern. Das Ergebnis sei ein Verkaufskreislauf, der die gesamte Bekleidungsindustrie durchdringe und nachteilige Folgen für die Arbeitnehmer habe.Um den Zyklus zu verstehen, müsse man zuerst verstehen, wie Kleidung überhaupt so günstig produziert werden könne. Die Verkaufspreise würden nicht die vollen Umwelt- und Arbeitskosten der Produktion widerspiegeln. Fast Fashion-Unternehmen, die auf der Suche nach billigen Märkten seien, würden ihre Kleidung aus Ländern wie Bangladesch, Myanmar und Äthiopien beziehen, von denen einige aufgrund ihres Status als Least Developed Country niedrige Handelszölle für Bekleidung zulassen würden.Das Responsible Investments Team von Nordea habe die Auswirkungen geschätzt, die die Erhöhung der Löhne auf ein existenzsicherndes Niveau auf die Fabrikpreise haben würde. Unter Fabrikpreisen würden die von den Modekonzernen an die Hersteller gezahlten Preise verstanden. Die durchschnittlichen monatlichen Werkslöhne seien anhand von Fabriklohndaten von H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) geschätzt worden, dem einzigen großen Bekleidungsunternehmen, das Lohndaten in seiner Lieferkette offen lege. Das Team habe für die meisten Länder die jüngsten Gehaltsschätzungen der Global Living Wage Coalition verwendet, für die Türkei und Kambodscha seien die Daten von wageindicator.org herangezogen worden.