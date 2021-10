(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Internetriese habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal publiziert. Obwohl Facebook beim Umsatz und bei den Nutzerzahlen leicht unter den Erwartungen geblieben sei, hätten sich viele Investoren nach den Zahlen erleichtert gezeigt. Positiv sei insbesondere die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms angekommen. Zudem habe CEO Zuckerberg im Rahmen der Analystenkonferenz die richtigen Worte gefunden.Die aktuelle Welle kritischer Medienberichte auf Basis interner Unterlagen habe Zuckerberg einen "koordinierten Versuch" genannt, Facebook im falschen Licht darzustellen. Viele Dinge, die dem Unternehmen vorgeworfen würden, seien tatsächlich kein unternehmensspezifisches, sondern ein gesellschaftliches Problem. Man werde daher der Sache nicht gerecht, wenn man dieses Problem auf Social Media beschränke. "Egal, was wir tun. Wir werden nie all diese Probleme alleine lösen können", so Zuckerberg.Darüber hinaus wolle Facebook unter dem Konkurrenzdruck des chinesischen Rivalen Tiktok attraktiver für junge User werden. Alle Facebook-Apps bekämen das Ziel, zu den besten Diensten für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 29 Jahren zu werden, "statt für eine größere Zahl älterer Leute optimiert zu werden", habe der CEO am Montag gesagt.Die Ausrichtung auf junge Nutzer werde Konsequenzen haben, habe Zuckerberg in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. In anderen Altersgruppen werde es dadurch vermutlich weniger Wachstum geben - es sei aber auf lange Sicht der richtige Ansatz.Zugleich werde es "Jahre und nicht Monate dauern, den Wandel ganz umzusetzen".Die Reality Labs dürften der Unternehmensteil sein, in dem das "Metaverse" in den nächsten Jahren entwickelt werde. Im aktuellen Quartalsbericht habe es geheißen, dass die Investitionen in die Sparte den operativen Gewinn von Facebook allein in diesem Jahr um rund zehn Milliarden Dollar drücken würden. Und mehr Kosten würden folgen: In den nächsten ein bis drei Jahren werde Facebook erst eine Basis für das "Metaverse" legen, habe Zuckerberg gesagt. "Das ist keine Investition, die für uns in absehbarer Zukunft profitabel sein wird."Die positive Kursreaktion nach den gestrigen Zahlen von Facebook, die zum Teil unter den Erwartungen geblieben seien, zeige, dass die Aktie inzwischen auf einem sehr attraktiven Niveau angekommen sei und das Abwärtspotenzial eher begrenzt sei. Positiv sei, dass der CEO den Investorenblick nun nach vorne ausrichten möchte und die Pläne rund um die Erneuerung der Plattform sowie das Metaverse in den Vordergrund stelle.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)