Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

301,55 EUR -4,35% (29.07.2021, 12:28)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

301,90 EUR -4,23% (29.07.2021, 12:13)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

373,28 USD +1,49% (28.07.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.07.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Der Umsatz sei im zweiten Quartal 2021 erneut überraschend deutlich um 55,6% auf 29,08 (Vj.: 18,69; Analysten-Prognose: 27,66; Marktkonsens: 27,86) Mrd. USD gestiegen. Ursächlich hierfür sei vor allem ein Anstieg des durchschnittlichen Preises je Werbeanzeige von +47% y/y gewesen, da Unternehmen v.a. auch infolge der Corona-Pandemie ihre Werbeausgaben zunehmend ins Internet verlagern würden und hier der Platz für Werbeanzeigen aber immer knapper werde.Die Zahl der dargestellten Werbeanzeigen sei nämlich lediglich um 6% y/y gestiegen. Auch für den Rest des Jahres sollten die Werbeerlöse laut Unternehmensaussagen hauptsächlich von den steigenden Preisen getrieben werden. Neben dem Umsatz habe auch die Ergebnisentwicklung deutlich über den Erwartungen gelegen (bspw. Nettogewinn: 10,39 (Vj.: 5,18; Analysten-Prognose: 8,49; Marktkonsens: 8,66) Mrd. USD).Die Ende April getätigten wesentlichen Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2021 habe Facebook wiederholt. Finanzchef Wehner habe aber noch hinzugefügt, dass die Datenschutz-Neuerungen von Apple in Q3 stärker zu spüren sein würden, als dies in Q2 der Fall gewesen sei. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: 14,01 (alt: 13,08) USD) und für 2022e (EPS: 15,75 (alt: 15,23) USD) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: