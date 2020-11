Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Facebook habe in Q3/2020 signifikante Umsatz- und Gewinnzuwächse verzeichnen und die Erwartungen erneut deutlich übertreffen können. Einen großen Teil der Facebook-Werbekunden würden kleine und mittlere Unternehmen ausmachen. Viele von ihnen - wie etwa Cafés oder Restaurants - seien deutlich von der Corona-Pandemie getroffen worden. Deswegen sei erwartet worden, dass sie ihre Ausgaben für Anzeigen zurückfahren würden. Jedoch hätten die kleinen und mittleren Unternehmen anstatt ihre Werbeausgaben in der Krise auf Facebook zurückzufahren, auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten ihre Aktivitäten mehr ins Internet verlagert, was das Werbegeschäft von Facebook laut Unternehmensaussagen sogar beschleunigt habe. Facebook gehe daher auch davon aus, dass das Erlöswachstum im laufenden Quartal sogar noch einmal über der Wachstumsrate des Q3/2020 liegen werde.Jost habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2020e: 9,30 (alt: 7,10) USD; EPS 2021e: 10,33 (alt: 9,99) USD). Die langfristigen negativen Trends bzw. Risiken bei Facebook seien seines Erachtens nach wie vor intakt, auch wenn diese in der aktuellen Krise in den Hintergrund treten würden und Facebook aktuell eine gestiegene Nutzung der Dienste verzeichnen könne.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Facebook-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 200 USD auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 05.11.2020)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:248,00 EUR +1,10% (05.11.2020, 15:17)