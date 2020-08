Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (25.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unverändert ein Basisinvestment.Facebook habe sich im Steuerstreit mit Frankreich auf eine Zahlung von mehr als 100 Millionen Euro geeinigt. "Wir nehmen unsere steuerlichen Verpflichtungen ernst", habe ein Sprecher des Unternehmens am Montag laut Mitteilung erklärt. Die französische Tochtergesellschaft des Internetriesen habe sich demnach zu einer Zahlung von 106 Millionen Euro bereiterklärt - die Nachzahlung betreffe die Jahre 2009 bis 2018.Besonders Frankreich dringe auf die Einführung einer internationalen Digitalsteuer. Sie solle vor allem große amerikanische Technologie-Konzerne wie Amazon oder Google ins Visier nehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nach Ansicht von Kritikern zu wenig Steuern in einzelnen Märkten bezahlen würden. Frankreich habe 2019 bereits eine nationale Steuer eingeführt, die hauptsächlich große US-Konzerne wie Google oder Facebook treffe - zum Ärger der US-Regierung.Ende Januar hätten sich die beiden Länder dann auf eine Rahmen-Vereinbarung verständigt: Paris habe sich bereit erklärt, fällige Vorauszahlungen auf die nationale Digitalsteuer bis Ende des Jahres auszusetzen, dafür hätten die USA auf Sanktionen verzichtet. Im Dauer-Streit um die Digitalsteuer hätten sich Paris und Washington bereits 2019 geeinigt, eine internationale Lösung im Rahmen der Industriestaaten-Organisation OECD zu finden. Die USA seien aber Ende Juni zumindest vorläufig aus den Verhandlungen ausgestiegen."Wir verstehen, dass es Frustration darüber gibt, wie Technologieunternehmen in Europa besteuert werden. Wir wollen auch eine Steuerreform und ich begrüße die Tatsache, dass die OECD daran arbeitet", habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg laut Mitteilung erklärt. Man akzeptiere, dass ein neues System bedeuten könne, dass Facebook mehr Steuern zahlen müsse - und zwar an verschiedenen Orten, in einem neuen Rahmen.Für die Kriegskasse von Facebook seien 100 Millionen Euro Peanuts. Insofern sollte diese Steuernachzahlung überhaupt keine Auswirkungen auf die Entwicklung des operativen Geschäfts von Facebook haben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.