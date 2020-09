Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

236,45 EUR -0,94% (07.09.2020, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

236,50 EUR +0,42% (07.09.2020, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

282,73 USD -2,88% (04.09.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Internetgigant zähle fraglos zu den innovativsten Unternehmen der Welt. Ob Social Media, Payment, E-Commerce oder Software - überall mische das Zuckerberg-Imperium mit. Nun habe Facebook eine weitere Produktneuerung aus dem Bereich Augmented Reality (AR) und Künstliche Intelligenz verkündet. Und diese könne sich sehen lassen.Heute habe das Unternehmen einen Prototyp der AR-Brille präsentiert. Laut dem Branchenportal "The Next Web" sei der Prototyp mit Kopfhörern und Mikrofonen ausgestattet, die Umgebungsgeräusche erfassen und das Gehörte auf das Wesentliche fokussieren würden. "Es verfolgt die Kopf- und Augenbewegung des Benutzers und lernt dabei was dieser hören möchte, um anschließend diese Geräusche dann stärker wiederzugeben und andere auszublenden", so der Bericht.Facebooks Arbeit im Bereich Augmented und Virtual Reality (VR) umfasse eine Reihe von bahnbrechenden Technologien wie etwa Oculus Headsets.Engagierte sollten die Gewinne laufen lassen. Anleger an der Seitenlinie nutzen die laufende Korrektur zum Einstieg in die Facebook-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: