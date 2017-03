NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 23,12 +1,36% (09.03.2017, 18:03)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(09.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Shebly Seyrafi von FBN Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rechnet der Analyst Shebly Seyrafi von FBN Securities im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer sektorkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).In der Altersgruppe von 12 bis 24 Jahren erfreue sich der Messaging-Dienst von Snap Inc. einer sehr großen Beliebtheit. Werbekunden beabsichtigen in diesem Jahr bei Snap deutlich mehr Geld auszugeben, zu Lasten von Twitter.Das nachlassende Wachstum der Nutzerzahlen repräsentiere derzeit die größte Sorge. Aber auch die vergleichsweise geringere Präsenz bei Nutzern in der Altersgruppe über 24 Jahren rufe Bedenken hervor. Die Ausgabe stimmrechtsloser Klasse A-Aktien spreche zudem für eine verbesserungswürdige Corporate Governance. Damit würden die Chancen der Snap-Aktie für eine Aufnahme in einen großen Index geschmälert.Analyst Shebly Seyrafi weist abgesehen davon darauf hin, dass Pessimisten bei ihren Thesen einen wichtigen Aspekt außer Acht lassen würden. So könnte beispielsweise Facebook liebend gerne bereit sein für eine Übernahme von Snap Inc. eine Summe von mindestens 20 Mrd. USD (14 USD je Aktie) auf den Tisch zu legen. Zur Erinnerung, für WhatsApp habe Facebook 21,8 Mrd. USD bezahlt. Facebook habe schon einmal versucht Snap zu kaufen und habe den notwendigen Cash flow zur Verfügung um eine solche Transaktion zu stemmen.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von FBN Securities die Coverage des Titels mit dem Votum "sector perform" und einem Kursziel von 23,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:21,88 Euro +4,79% (09.03.2017, 17:27)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:21,99 Euro +1,59% (09.03.2017, 17:53)