ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), erhöht aber das Kursziel von 140 USD auf 146 USD.Die Zahlen für das Q1/2019 seien auf operativer Ebene wie erwartet bzw. ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Da das soziale Netzwerk im Zusammenhang mit Ermittlungen der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC wegen der jüngsten Datenskandale mit einer Strafe von 3,0-5,0 Mrd. USD rechne, habe Facebook in Q1 eine Rückstellung von 3,0 Mrd. USD gebildet, weshalb auf berichteter Basis ein deutlicher Gewinnrückgang habe verzeichnet werden müssen. Aufgrund der Rückstellung habe Friebel seine EPS-Prognose für 2019 auf 6,73 (alt: 7,33) USD gesenkt (EPS 2020e: 8,72 (alt: 8,53) USD).Nach wie vor lasse bei den wichtigsten Kennziffern Umsatz, Kundenentwicklung und Gewinn die Wachstumsdynamik stetig nach bzw. verkehrt sich sogar ins Gegenteil. Dazu kämen noch strukturelle Umwälzungen, die das bisherige Geschäftsmodell des Internetgiganten erheblich bedrohen würden.Die bald zu erwartende Strafzahlung der FTC sollte bei liquiden Mitteln von 45 Mrd. USD (per 31.03.2019) wenig ins Gewicht fallen, jedoch könnten mögliche Auflagen im Zuge der Verurteilung Facebook zu einer Änderung des Geschäftsmodells zwingen, was Facebook deutlich mehr treffen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link .Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:172,96 EUR -0,71% (26.04.2019, 14:09)