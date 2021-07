Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

301,90 EUR +0,15% (30.07.2021, 17:31)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

301,85 EUR -0,23% (30.07.2021, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

358,12 USD -0,06% (30.07.2021, 17:17)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lachen, lernen, leben - und das alles virtuell. Klinge wie Science-Fiction, laut Facebook CEO Mark Zuckerberg werde das jedoch alles in Zukunft im "Metaverse" möglich sein.In einer Ankündigung im Rahmen der Analystenkonferenz habe Zuckerberg bekannt gegeben, dass kräftig in das neue Geschäftsfeld investiert werden solle. Anleger hätten seiner Vision bislang jedoch nicht allzu viel abgewinnen können.Doch Zuckerberg sei überzeugt, dass es entscheidend für das Unternehmen sei, diesen neuen Teil des Internets als Pionier mitzugestalten. Laut dem CEO solle das "Metaverse" die Zukunft des Internets sein, eine offene, virtuelle Welt, ohne Grenzen, jedoch mit Facebook.Das Unternehmen habe Innovation auch bitter nötig, nachdem Apple dem Sammeln von Nutzerdaten für Werbezwecke den Kampf angesagt habe und die Facebook-Führung eine deutliche Abschwächung der Wachstumsraten im zweiten Halbjahr angekündigt habe.Das "Metaverse" sei nicht der erste Schritt Facebooks in Richtung Virtual-Reality. Bereits 2014 habe der Tech-Riese die VR-Firma Oculus gekauft, die bereits früh das Potenzial des VR-Marktes erkannt habe. Laut Statista sei das Segment rund um VR-Brillen noch voll im Wachstum und könnte bis 2024 weltweit 12,2 Milliarden Dollar umsetzen.Nach der schwachen Prognose für die kommenden Quartale sei Facebook auf der Suche nach Innovation und neuen Wachstumsquellen. Langfristige Aktionäre könnten die Facebook-Aktie als gute Möglichkeit nutzen, um weiterhin auf die Zukunft des Internets zu setzen. Die jüngste Schwäche nach den Zahlen ist eine Kaufchance, so Robin Balke von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link