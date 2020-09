Börsenplätze Facebook-Aktie:



216,20 EUR +0,53% (18.09.2020, 15:50)



217,10 EUR -0,46% (18.09.2020, 15:36)



257,17 USD +0,92% (18.09.2020, 15:37)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (18.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die scharfe Marktkorrektur sei auch an der Facebook-Aktie nicht vorübergegangen. Der Titel habe deutlich korrigiert und notiere aktuell 16 Prozent unter seinem Rekordhoch. Operativ gebe es hingegen wieder positive News aus dem Hause des Social-Media-Riesen zu vermelden.Wie gestern gemeldet worden sei, kooperiere Facebook mit Luxottica, dem Hersteller der berühmten Brillen-Marke Ray Ban, um smarte Brillen zu entwickeln, die dem Nutzer ermöglichen würden, sich mit Freunden und Familie zu verbinden."Ich kann Ihnen heute noch kein konkretes Produkt zeigen", habe Zuckerberg bei der Präsentation gesagt. "Aber ich freue mich, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass wir eine mehrjährige Partnerschaft abgeschlossen haben und unsere erste smarte Brille im kommenden Jahr auf den Markt bringen werden."Der positive operative Newsflow bei Facebook werde auch von Analysten honoriert. Laut den Informationen von Bloomberg würden 47 Experten Facebook zum Kauf, sechs zum Halten und drei zum Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 187,44 Dollar, was rund 13 Prozent oberhalb des gegenwärtigen Kursniveaus liege.Anleger bleiben investiert oder nutzen die Korrektur zum Neueinstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link